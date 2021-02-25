韓職／留妻兒在美國 秋信守抵達韓國準備隻身奮戰

據韓聯社報導，前大遊騎兵隊秋信守，於今天下午抵達韓國亮相，首度打韓職的他，決定將妻子與3個孩子都留在美國，自己隻身在韓國奮戰，他在仁川國際機場受訪說，「不讓家人一起來這裡，是一個艱難的決定；但是我向家人們保證，一切都將是值得的。我會努力工作，向人們證明我做了正確的選擇。」

日前，秋信守以年薪27億韓元（約台幣6800萬元）改寫韓職紀錄，加入SK飛龍隊(即將更名)，引起韓國職棒圈相當大的震撼。

雖簽了這麼一大筆金錢，但從高中起就在美國打球的秋信守，首度要打韓職的他，並沒有打算把家人一起接到韓國來住。

秋信守仍要接14天入境隔離，而提到所加入球隊，他說，「SK飛龍是世界有名的球隊，現在新的企業接手，希望我們能繼續此一傳統，並做出自己的貢獻。」