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兩岸衝突美軍來不來？退將披露面見美國防部時對方反應

日職／張奕對外賽首戰 先發2局失1分

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

歐力士隊台灣投手張奕首次在春訓對外賽先發，今天對西武隊投2局被敲2安，失1分，無關勝敗，西武隊先發高橋光成則是3局失2分，最終打完7局因雨提前取消，雙方以4：4握手言和。

張奕首局演出三上三下，接連解決山野邊翔、岸潤一郎、森友哉，都是飛球出局，2局上張奕先三振掉外崎修汰，但接著遇到小亂流，被布蘭登大河敲出二壘打，又投出保送，再因山田遙楓敲安掉1分，接著連續解決2人，成功踩住煞車。

張奕今天總計2局被敲2安，失1分，沒有投出三振，有1次保送；前一場張奕在19日於隊內賽先發，也是春訓首次實戰登板，投1局掉2分，被敲2支安打，三振和保送各1次。

西武隊先發投手高橋光成是今年開幕戰預定投手，今天在1局下2出局後被歐力士隊連敲4安，丟掉2分，但接下來回穩，2、3兩局未再遇到麻煩。

張奕 西武 歐力士

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