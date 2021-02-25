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中職／蔡其昌訪球員工會 談勞資現況
中職球員工會今天表示，中職會長蔡其昌及秘書長楊清瓏昨天率幕僚赴工會拜會交流，與工會理事長周思齊、各隊代表施子謙、曾陶鎔、李宗賢及張明翔，談中職勞資現況與共識。
蔡其昌上任會長前，去年中職曾發生多項爭議，包括比賽用球、本壘攻防補述條文、自由球員制度爭議等，讓球員工會發聲明批評。不過蔡其昌昨天與球員工會見面，開啟雙方對話。
工會行政顧問團隊在會中提供「規章調整建議」與「美日韓職規章及經紀認證制度譯本」等完整書面資料，並由主任趙子維說明「啟動規章改革」、「完善仲裁制度」、「設立勞工關係部門」、「持續團體協商」、「維護職場安全」，以及「規劃退休照顧」等各項攸關勞動權益的工會訴求。
工會表示，感謝會長與秘書長的耐心聆聽，理解勞工在資本主義社會中的處境。蔡其昌也在會中表達，「重視工會所提的每項需求，將請團隊帶回盤點、了解細節及障礙後再予回覆。」
蔡其昌也強調，幫助球員權益提升的過程不求快、但求穩；且不能退步，只能進步。蔡其昌請工會保持開放態度、隨時主動協調，願開誠布公地溝通，並讓選手們了解每項訴求的落實可行性及階段性策略，更在會議結束前，主動詢問各隊選手代表需求。
經過這場會議後，球員工會期待中職聯盟尊重多面向需求，追尋整體提升的各種可能，「願與重視勞工想法的聯盟積極合作，一步步寫下中華職棒的新頁。」
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