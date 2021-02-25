快訊

壽險業永遠賣得比你早！元月台股破萬六卻大舉減持

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／蔡其昌訪球員工會 談勞資現況

中央社 / 台北25日電
中職會長蔡其昌（中）、秘書長楊清瓏（左2）24日赴中職球員工拜會交流，與工會理事長周思齊（左3）、各隊代表施子謙（右3）、曾陶鎔（右）、李宗賢（右2 ）及張明翔（左）討論中職勞資現況等議題。（球員工會提供）
中職會長蔡其昌（中）、秘書長楊清瓏（左2）24日赴中職球員工拜會交流，與工會理事長周思齊（左3）、各隊代表施子謙（右3）、曾陶鎔（右）、李宗賢（右2 ）及張明翔（左）討論中職勞資現況等議題。（球員工會提供）

中職球員工會今天表示，中職會長蔡其昌及秘書長楊清瓏昨天率幕僚赴工會拜會交流，與工會理事長周思齊、各隊代表施子謙曾陶鎔、李宗賢及張明翔，談中職勞資現況與共識。

蔡其昌上任會長前，去年中職曾發生多項爭議，包括比賽用球、本壘攻防補述條文、自由球員制度爭議等，讓球員工會發聲明批評。不過蔡其昌昨天與球員工會見面，開啟雙方對話。

工會行政顧問團隊在會中提供「規章調整建議」與「美日韓職規章及經紀認證制度譯本」等完整書面資料，並由主任趙子維說明「啟動規章改革」、「完善仲裁制度」、「設立勞工關係部門」、「持續團體協商」、「維護職場安全」，以及「規劃退休照顧」等各項攸關勞動權益的工會訴求。

工會表示，感謝會長與秘書長的耐心聆聽，理解勞工在資本主義社會中的處境。蔡其昌也在會中表達，「重視工會所提的每項需求，將請團隊帶回盤點、了解細節及障礙後再予回覆。」

蔡其昌也強調，幫助球員權益提升的過程不求快、但求穩；且不能退步，只能進步。蔡其昌請工會保持開放態度、隨時主動協調，願開誠布公地溝通，並讓選手們了解每項訴求的落實可行性及階段性策略，更在會議結束前，主動詢問各隊選手代表需求。

經過這場會議後，球員工會期待中職聯盟尊重多面向需求，追尋整體提升的各種可能，「願與重視勞工想法的聯盟積極合作，一步步寫下中華職棒的新頁。」

中職 曾陶鎔 施子謙

延伸閱讀

中職／催生第6隊 蔡其昌：比當初說的4+1家企業還多

中職／從善如流！小房間畫面躍上大螢幕 球迷一起看

中職／催生第6隊樂觀 蔡其昌透露有意願企業增加

中職／聯盟擋下！悍將同意放棄註冊納飛猛

相關新聞

中職／江少慶將獲史上最大合約 超過王維中的208萬美元

旅美投手江少慶確定參加今年中職選秀會， 目前暫是富邦悍將隊自行培訓選手，未來可望成為選秀狀元；江少慶的經紀人張家銘表示，...

日職／張奕對外賽首戰 先發2局失1分

歐力士隊台灣投手張奕首次在春訓對外賽先發，今天對西武隊投2局被敲2安，失1分，無關勝敗，西武隊先發高橋光成則是3局失2分...

中職／江少慶返台掀波瀾 選秀會挑戰近6年最大海歸潮

前旅美投手江少慶確定回台投入中華職棒選秀會，就看能否掀起近6年來最大一波海歸潮，加上陳冠宇、吉力吉撈（朱立人）等，旅外球...

中職／旅外回歸狀元郎 江少慶將是史上第10人

27歲投手江少慶決定返台發展，結束10年旅美生涯，成為富邦悍將隊自主培訓選手，中職選秀狀元將連續兩年由旅美回歸好手包辦，...

日職／陽岱鋼對外賽首安很關鍵 助巨人1分勝中日

讀賣巨人隊台將陽岱鋼春訓對外戰首安出爐，今天對中日隊之戰，替補上場的陽岱鋼在8局敲出關鍵安打，幫助球隊形成一、三壘有人局...

中職／王維中熱身賽最快152公里 讓兄弟9上9下

味全龍隊王牌投手王維中，今天對中信兄弟隊熱身賽登板，也是春訓第二場實戰，先發3局連續解決9名打者，最快球速飆到152公里...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。