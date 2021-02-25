中職／準備7月出賽 江少慶要助球隊奪冠

前旅美投手江少慶回歸台灣加入中職選秀，今天消息出爐後，江少慶也在個人臉書發文，跟球迷分享這個2021年球季的「大決定」，也將朝著7月出賽作準備，希望幫助球隊拿下總冠軍。

富邦悍將隊今天發布新聞稿，宣布與江少慶簽下自行培訓合約，也透露江少慶有意參加今年中職選秀，且雙方已達成簽約共識，為下半季提升戰力。

「2021年球季我做了一個很大的決定。」江少慶透過臉書分享做出決定的來龍去脈，一開始與經紀公司討論的重點都放在美、日職棒的優缺點比較，不過12月上旬在富邦悍將隊確定取得2021年選秀第一指名後，立刻與江少慶經紀公司聯絡，準備留人。

江少慶表示：「第一時間我只說，也沒有不可以，就一起談看看，但其實我還沒有認真考慮。」但接下來悍將隊提出訓練、比賽計畫，加上合約條件也符合期盼，因此江少慶在12月底做出決定，「這一切真的是有點出乎我意料之外。」

由於雙方已簽下自培合約，江少慶接下來將先到悍將隊二軍報到，以7月開季的方式調整，他說：「中華職棒並不好投，我會用接下來幾個月的時間盡快進入狀況，希望7月即能在自己的家展現我的努力，全力幫球隊拿下今年總冠軍。」

2019年江少慶曾返台參加世界12強棒球賽，效力於悍將隊現任教頭洪一中的麾下，也曾與悍將隊捕手張進德搭配，江少慶說：「前年12強的比賽我還歷歷在目，對於能回到台灣比賽我很興奮。」