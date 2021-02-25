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中職／二軍例行賽3月16日開打 新增電視輔助判決

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
中職二軍賽事3月16日點燃戰火。圖／中華職棒提供
中職二軍賽事3月16日點燃戰火。圖／中華職棒提供

中職新球季一軍賽事將於3月13日在台南登場，二軍例行賽也在3月16日點燃戰火，開幕日進行兩戰，中信兄弟、味全龍隊在斗六球場交手，統一獅隊在嘉義縣球場對決樂天桃猿隊。

聯盟今天正式公布3月16日至6月13日二軍賽程表，接下來比賽依據6搶1奧運資格賽、東京奧運和一軍例行賽確定後公布。

中職二軍交流盃賽邁入第三屆，將於5月25日至6月6日登場。

本季二軍主要集中在6座球場，包含斗六、嘉義市、嘉義縣、台南、高雄澄清湖、屏東中信園區棒球場，整季總共200場比賽，各隊40場主場、單周3至4場比賽，每周安排8場賽事。

二軍開賽時間為下午兩點開打，有轉播的賽事新增即時重播輔助判決機制，3到5月例行賽將於每周四、五提供轉播，6月起轉播場次將另行公告，球迷可收看緯來體育台、愛爾達體育台、CPBL TV。

中職表示， 疫情期間持續和中央流行疫情指揮中心保持聯繫，全面配合各項防疫規定，研擬二軍賽事開放球迷進場方案，待確認後將正式對外公布。

中職 樂天桃猿 統一獅

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