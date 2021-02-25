聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／江少慶返台掀波瀾 選秀會挑戰近6年最大海歸潮
前旅美投手江少慶確定回台投入中華職棒選秀會，就看能否掀起近6年來最大一波海歸潮，加上陳冠宇、吉力吉撈（朱立人）等，旅外球員選秀人數有機會衝破7人。
受到疫情影響，去年小聯盟賽事停擺，旅美球員苦無表現舞台，今年只有林子偉、張育成、鄧愷威前往美國參加大聯盟春訓，不少球員在台灣等待機會，也進而將參加中職選秀列入考慮選項。
江少慶也是其中一員，雖然有多支國外球隊接觸，不過與家人討論並考量今年疫情，12月底做出投入中職選秀的決定，也與手握狀元籤的富邦悍將隊達成簽約共識，先以自行培訓方式隨隊訓練。
前日職羅德隊投手陳冠宇也在疫情考量下決定投身中職選秀，目前加入業餘安永鮮物隊，吉力吉撈則與味全龍隊簽下自行培訓，準備加入選秀。
另外可能人選還包括曾仁和、胡智為、黃暐傑、呂彥青，再3人決定今年投入選秀的話，旅外回歸人數將創下自2016年以來的新高。
中職最大波旅外回歸潮是2012年選秀會，該年不僅首輪前三順位胡金龍、陳鴻文、羅錦龍都是旅外球員，總計10人也是史上最多，接下來是2012年、2015年的9人，2016年起單年最多5人，包括去年王維中為首的5名旅外球員。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言