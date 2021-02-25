中職／江少慶返台掀波瀾 選秀會挑戰近6年最大海歸潮

前旅美投手江少慶確定回台投入中華職棒選秀會，就看能否掀起近6年來最大一波海歸潮，加上陳冠宇、吉力吉撈（朱立人）等，旅外球員選秀人數有機會衝破7人。

受到疫情影響，去年小聯盟賽事停擺，旅美球員苦無表現舞台，今年只有林子偉、張育成、鄧愷威前往美國參加大聯盟春訓，不少球員在台灣等待機會，也進而將參加中職選秀列入考慮選項。

江少慶也是其中一員，雖然有多支國外球隊接觸，不過與家人討論並考量今年疫情，12月底做出投入中職選秀的決定，也與手握狀元籤的富邦悍將隊達成簽約共識，先以自行培訓方式隨隊訓練。

前日職羅德隊投手陳冠宇也在疫情考量下決定投身中職選秀，目前加入業餘安永鮮物隊，吉力吉撈則與味全龍隊簽下自行培訓，準備加入選秀。

另外可能人選還包括曾仁和、胡智為、黃暐傑、呂彥青，再3人決定今年投入選秀的話，旅外回歸人數將創下自2016年以來的新高。

中職最大波旅外回歸潮是2012年選秀會，該年不僅首輪前三順位胡金龍、陳鴻文、羅錦龍都是旅外球員，總計10人也是史上最多，接下來是2012年、2015年的9人，2016年起單年最多5人，包括去年王維中為首的5名旅外球員。