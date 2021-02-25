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中職／悍將3球員指導嘉中 李宗賢回憶青棒時光

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
李宗賢協助指導嘉義高中棒球隊。圖／富邦悍將隊提供
李宗賢協助指導嘉義高中棒球隊。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊進駐嘉義市棒球場作為球隊訓練基地，為了協助市府共同推動基層棒球運動，悍將球員林晨樺李宗賢、姚冠瑋今天利用球隊休假日，前往運三棒壘球場指導嘉義高中棒球隊，除了技術面也強化觀念。

林晨樺、姚冠瑋進入牛棚指導投手，林晨樺表示，要把所有在比賽中的東西拿出來確認一次，包括各種球路、心情，都要以最認真的態度準備。

他也提供握球指法、手腕施力點、放球點等細節指導這些青棒球員。

姚冠瑋針對捕手接球動作提出建議，從壘上有無跑者、出局數的各種情況，進行站位、指揮與接捕技巧分析。

李宗賢針對三、游間的接球、補位、傳球等動作，修正內野手動作。他也回想起高中棒球時光，期望嘉中球員們除了追求技術提升，也要保持愉快的心情，繼續熱愛棒球。

「悍你上學趣─校園棒球巡迴教室」自2018年悍將認養新北市新莊棒球場開始舉辦，今年巡迴列車首度前進嘉義，期望嘉中棒球隊在總教練蔡士偉的指導下，繼續寫下佳績。

林晨樺、李宗賢、姚冠瑋與嘉義高中棒球隊合影。圖／富邦悍將隊提供
林晨樺、李宗賢、姚冠瑋與嘉義高中棒球隊合影。圖／富邦悍將隊提供
林晨樺協助指導嘉義高中棒球隊。圖／富邦悍將隊提供
林晨樺協助指導嘉義高中棒球隊。圖／富邦悍將隊提供
姚冠瑋協助指導嘉義高中棒球隊。圖／富邦悍將隊提供
姚冠瑋協助指導嘉義高中棒球隊。圖／富邦悍將隊提供
李宗賢協助指導嘉義高中棒球隊。圖／富邦悍將隊提供
李宗賢協助指導嘉義高中棒球隊。圖／富邦悍將隊提供
姚冠瑋協助指導嘉義高中棒球隊。圖／富邦悍將隊提供
姚冠瑋協助指導嘉義高中棒球隊。圖／富邦悍將隊提供
林晨樺協助指導嘉義高中棒球隊。圖／富邦悍將隊提供
林晨樺協助指導嘉義高中棒球隊。圖／富邦悍將隊提供

棒球 林晨樺 李宗賢

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