中職／旅外回歸狀元郎 江少慶將是史上第10人

27歲投手江少慶決定返台發展，結束10年旅美生涯，成為富邦悍將隊自主培訓選手，中職選秀狀元將連續兩年由旅美回歸好手包辦，江少慶可望成為史上第10位旅外狀元。

回顧中職歷年選秀狀元，時間最早的旅外返台球員是1991年呂明賜，隔年陳大順跟進，接著是2005年陳金鋒，他也是首位旅美回歸球員，La new熊隊一口氣簽下6年合約，前3年保障年薪3千萬元，當時締造中職史上最高薪紀錄。

陳金鋒是首位擁有大聯盟資歷的旅美返台名將，加盟熊隊造成轟動，也是首位年薪達1千萬元的中職球員。

近年旅外球員返台愈來愈多，陳金鋒之後的選秀狀元是2010年陳鏞基、2012年胡金龍、2013年鄭凱文、2014年陳俊秀、2015年林哲瑄、2020年王維中。

江少慶確定報名今年選秀會，悍將擁有狀元籤，首輪首位一定會選人，否則將遭其他球隊挑走，陳冠宇、吉力吉撈（朱立人）也會投入選秀，其他可能人選還有曾仁和、胡智為、黃暐傑、呂彥青。

中職傳聞將有第6隊，除非本季有具體進度，獲得選秀首輪首位指名權，江少慶將以狀元身分披上悍將球衣。