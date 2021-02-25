日職／田中將大俱樂部VIP年費近50萬 14分鐘就搶購一空

東北樂天金鷲粉絲俱樂部「TEAM EAGLES」推出新套餐，特別設立以田中將大綽號為名的「馬君俱樂部」，限額10名的VIP級別年費高達日幣180萬（約台幣47萬），沒想到開賣後14分鐘便銷售一空。

「馬君俱樂部」由昨晚（24日）10點18分開放購買，球迷反應熱烈一度癱瘓球隊網路，限額1000人年費18,000日幣的會員不到30分鐘就賣出超過500人，180萬日幣的VIP會員更是在14分鐘內便銷售一空。

樂天球團設立個人俱樂部要是自2011-14年，當時是前監督星野仙一的「1001俱樂部」以來第二次，球團負責人也坦言：「VIP要價180萬日圓，老實說設定這個價格需要勇氣，確實有人反應太貴，多少會有點不安，但沒想到還是能馬上賣光，真的嚇到了。」