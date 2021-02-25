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日職／陽岱鋼對外賽首安很關鍵 助巨人1分勝中日

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
陽岱鋼。 聯合報系資料照
陽岱鋼。 聯合報系資料照

讀賣巨人隊台將陽岱鋼春訓對外戰首安出爐，今天對中日隊之戰，替補上場的陽岱鋼在8局敲出關鍵安打，幫助球隊形成一、三壘有人局面，巨人隊也靠著對手傳球失誤，在該局取得超前分，以4：3拿下勝利。

陽岱鋼今天在6局代替丸佳浩上場，鎮守中外野、打第三棒，在8局下雙方3：3時，獲得首次打擊機會，前一棒石川慎吾二壘打上壘，陽岱鋼適時敲出中外野安打，形成一、三壘有人。

陽岱鋼安打後，下一棒松原聖彌敲出投手方向平飛球遭接殺，不過投手傳往三壘暴傳，巨人得到超前分，取得4：3領先；日媒「體育報知」，形容陽岱鋼這支安打是「貴重的一擊」，近期也一直跟著野手教練石井琢朗一起進行打擊特訓。

陽岱鋼在22日隊內賽時曾敲出參加春訓以來的首支安打，加上今天再有安打出爐，從熱身賽加上紅白戰，合計11打數2安打，被三振6次、保送2次。

陽岱鋼 讀賣巨人

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