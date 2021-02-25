中職／江少慶將獲史上最大合約 超過王維中的208萬美元

旅美投手江少慶確定參加今年中職選秀會， 目前暫是富邦悍將隊自行培訓選手，未來可望成為選秀狀元；江少慶的經紀人張家銘表示，悍將去年12月初確定擁有選秀第一指名權後，隨即和經紀公司聯繫，討論江少慶選秀的可能性。

張家銘說，在此之前，中職確實不在他們的規畫之內，當時已有9支日本、美國球隊向江少慶開出合約，經紀公司和他討論的方向一直在美、日。

悍將明確表達意願後，江少慶的經紀公司立刻和他做了多次討論，江少慶也認為可以一起納入考量。

張家銘表示，悍將在這段期間展現非常高的誠意，最終雙方議定的條件為中職史上最大合約，江少慶再與家人深談並考量今年疫情狀況後，12月底做出加入悍將的決定，經紀公司也和球團在農曆年前議定所有合約細節。

中職目前最大合約是味全龍隊王維中，5年3個月208萬美元（約台幣5800萬），江少慶未來身價確定超過他，躍居史上第一。