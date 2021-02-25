中職／悍將自行培訓江少慶 可望成為選秀狀元

富邦悍將隊今天宣布，已和27歲旅美投手江少慶簽訂自行培訓合約，3月起加入球隊訓練，悍將領隊蔡承儒表示，很高興江少慶願意加入今年中職選秀會，雙方對於加盟合約已有共識，希望下半季能夠順利邀請他加盟，幫助球隊提升先發戰力。

悍將去年排名墊底，今年在選秀會擁有狀元簽，如果沒有意外，江少慶將成為選秀狀元。

江少慶2011年赴美加入印地安人隊新人聯盟，累積9年旅美生涯，最高層級達到3A，2019年參加世界12強棒球賽，獲得中華隊總教練洪一中的信任，先發對決波多黎各，投6局只失1分，以優質內容為中華隊拿下首勝。

江少慶透過經紀公司表示，即使目前仍有不少國外球隊邀請加盟，但因富邦球團從去年底就一直展現高度誠意，同時提供相當不錯的合約條件，因此決定參加今年職棒選秀，並成為富邦悍將的一員。

他說，接下來會努力調整，希望在選秀後，能夠儘快在一軍登板投球。