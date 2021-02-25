中職／王維中熱身賽最快152公里 讓兄弟9上9下

味全龍隊王牌投手王維中，今天對中信兄弟隊熱身賽登板，也是春訓第二場實戰，先發3局連續解決9名打者，最快球速飆到152公里，完全主宰戰場。

這場熱身賽在斗六球場進行，王維中面對以年輕選手為主的兄弟打線，用28球完成3局任務，其中23顆好球，共有3球達到150公里，一路壓制兄弟打線，152公里也是他在熱身賽最快球速。

王維中首局讓宋晟睿揮出內野滾地球，接著三振李聖裕、曾頌恩，第2局和許基宏纏鬥8球後再度演出三振，並讓王政順、馬鋼打出內野飛球出局。

王維中愈投愈順，第3局對決林志綱、林吳晉瑋、劉貴元，都是內野滾地球、飛球出局。

王維中21日對富邦悍將隊先發兩局，也是連續解決6人，包括3次三振，目前兩場熱身賽合計5局解決15名打者，還沒有被上壘，飆出6次三振。