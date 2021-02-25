中職二軍／3月16日登場 本季改為下午2時開賽

中職今天宣布二軍例行賽將在3月16日開打，目前公布到6月13日的賽程，後續要視國際賽的日程而定。為了因應正中午開打天氣太過炎熱，本季二軍延後1小時到下午2時開打。

中職一軍開幕戰將在3月13日登場，聯盟今天則是公布3月16日至6月13日的中職32年二軍例行賽程，後續賽程將依據6搶1東京奧運資格賽、東京奧運和一軍例行賽賽程確定後公布。中職二軍交流盃賽將繼續進行，今年邁入第3屆，將於5月25日至6月6日登場。

中職二軍戰場集中於6座棒球場，包含斗六棒球場、嘉義市棒球場、嘉義縣棒球場、台南棒球場、澄清湖棒球場及中信園區棒球場。全季總計200場，各隊共40場主場、單週3至4場比賽，每週安排8場賽事。

本季二軍開賽時間從下午1時調整為2時開打，並首度在有轉播的賽事中新增即時重播輔助判決機制。3月至5月的二軍例行賽將於每週四、五提供轉播服務，6月起的轉播場次將另行公告，可透過緯來體育台、愛爾達體育台及CPBL TV關注二軍賽事。

疫情期間聯盟持續與疫情指揮中心保持聯繫，且全面配合各項防疫規定。聯盟還在研擬二軍賽事開放球迷進場的方案，待確認後將正式對外公布。