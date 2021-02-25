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日職／王柏融1滾地加1K 春訓首戰未敲安

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
王柏融與球隊會合後首次在熱身賽出戰，2打數都出局，春訓首安尚未出爐。 截圖自火腿官方推特
王柏融與球隊會合後首次在熱身賽出戰，2打數都出局，春訓首安尚未出爐。 截圖自火腿官方推特

日本職棒火腿隊今天舉行隊內賽，台將王柏融與球隊會合後首次在熱身賽出戰，2打數都出局，春訓首安尚未出爐，而紅隊靠著渡邊諒的3分砲，以5：0獲勝。

王柏融今天擔任白隊第七棒、指定打擊，首次打擊機會在2局下，面對先發投手生田目翼，在2出局、一壘有人情況下，敲出滾地球出局，接下來在5局下再次上場打擊，無人出局、一壘有人時，遭到北浦竜次三振。

比賽只打7局結束，王柏融未再上場，春訓熱身賽首戰2打數，留下1滾地出局、1次三振的成績；王柏融在2月14日與球隊會合，開始參加在沖繩的春訓，今天開始參加實戰練習，為新球季做準備。

火腿隊紅白戰中，渡邊諒在3局上、2人出局時，敲出的中外野三分砲奠定勝基，7局上1出局滿壘時，高濱祐仁的安打以及清宮幸太郎的外野飛球造成失誤，再添2分。

王柏融 火腿

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