中職／職棒重返澄清湖 高市府：首場熱身賽1天就完售
2021年中華職棒熱身賽26日至3月9日共8場在高雄市澄清湖球場舉行，不少球迷興奮期待，高市府運發局今天指出，24日中午開賣澄清湖首場官方熱身賽5000張預售票1天就完售。
高雄市政府運動發展局長侯尊堯今天指出，澄清湖棒球場首場官方熱身賽共5000張預售票全數銷售完畢，顯見高雄市民對職棒的喜愛，以及對職棒重返高雄的期盼。
侯尊堯指出，市長陳其邁上任後，極度關心包括棒球在內的各項運動，尤其在運動經濟及產業化議題更是不遺餘力，其中職業棒球更是重中之重。
他說，因為市民引頸期待以及運動發展局的努力，中職例行賽在澄清湖棒球場的場次，由去年的0場成長為今年的28場，運發局期待在職棒重返高雄後，進而帶動運動經濟及觀光產業的發展。
為歡迎2021年中華職棒回歸澄清湖棒球場，鼓勵及方便球迷進場觀賽，高市府規劃26日起的8場熱身賽，安排免費接駁專車，鼓勵球迷進場觀賽，以行動支持職棒球賽。
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