中職／官辦熱身賽門票熱銷 加開預售區域

中華職棒熱身賽即將於明天在斗六及澄清湖棒球場2地開打，預售票從昨天開賣，中職今天宣布，預售首日票房較往年大幅成長，在遵守防疫規定的前提下，已加開預售區域。

中職23日召開領隊會議後宣布，疫情指揮中心已同意開放5成球迷入場，至於防疫規定，採取實聯制售票開放觀眾進場。聯盟建議球迷全程戴口罩，由於採取梅花座，包含同行人都有保持社交距離，飲食時可暫時將口罩拿下，但若要移動則是強制戴口罩。

新軍味全龍今年將加入一軍賽事，首先在官辦熱身賽亮相，引起不少話題，也讓球迷更加期待棒球季回歸。中職今天表示，官辦熱身賽的售票情形比去年更加熱絡，首波總銷售數近8成，部分場次已經銷售一空。

為了回應廣大球迷的熱情支持，聯盟在遵守各項防疫規定的前提下，決定加開預售區域，球迷可持續利用全家便利商店Famiport機台進行購票，享有8折優惠（全票原價平日新台幣150元、假日200元），各場次也有提供現場購票服務。