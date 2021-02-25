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日職／火腿新秀拚卡位外野 日媒：要跨越王柏融等高牆

聯合新聞網 / 綜合報導
今川優馬若要爭取一軍外野的一席之地，必須得跨越旅日好手王柏融（圖）等高牆。 聯合報系資料照
今川優馬若要爭取一軍外野的一席之地，必須得跨越旅日好手王柏融（圖）等高牆。 聯合報系資料照

日本火腿選秀第6位的外野手今川優馬在今（24日）日與二軍一同訓練，在23日的首次實戰以先發左外野第5棒出賽，可見火腿隊對他的期待，日媒《Sponichi Annex》撰文透露，今川優馬若要爭取一軍外野的一席之地，必須得跨越旅日好手王柏融等高牆。

24歲的今川優馬以長打見長，在21日被降到二軍，他坦承：「我很後悔，從那天開始就沮喪到現在。」昨日在與中日龍的熱身賽中敲出三壘安打，到場觀看監督栗山監督表示，願意再給他競爭一軍開幕的機會。

然而火腿目前的先發不動外野為大田泰示、西川遙輝、近藤健介3人，而替補有松本剛、淺間大基與王柏融，正是今川優馬要進入一軍所該面對的高牆，就如指揮官栗山監督表示：「不能只會打擊而已。」在一軍生存除了壓倒性的打擊能力、守備、跑壘也必須有所提升。

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