中職／味全龍100張季票90分鐘賣光 電話被打爆

重返中華職棒的味全龍隊，經過一年二軍鍛鍊，今年將回到一軍賽場，昨天推出限量100個名額的天母主場季票「神龍卡」，90分鐘就售罄，搶票盛況就連電話都被打爆了。

中職新球季將在3月13日開打，味全龍隊重返一軍的主場首戰就在3月26日於天母棒球場開打，今年龍隊在天母球場共有31場主場賽事，球團昨天開賣2021年天母季票會員「神龍卡」與一般會員「龍耀卡」。

「神龍卡」昨傍晚6時開賣後，90分鐘就被申辦一空，許多球迷難掩失望，紛紛到球團臉書私訊或留言，希望加開名額，球團回應，目前正盤點逾期未匯款的名額，預計明天中午公告可釋出名額及申辦，一般會員龍耀卡仍可申辦。

「神龍卡」限量100名，持卡會員可在今年天母球場31場主場例行賽享專屬座位，還有多項優惠及限定贈品，售價1萬3999元；「龍耀卡」售價3200元，除贈送專屬球衣一件、味全龍徽章組一組，還可享有今年例行賽主場預售票內野一般席全票每張50元折價優惠（每場每卡限購4張）、入場限定禮等。