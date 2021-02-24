中職／新球季倒數17天 獅隊主題活動送好康

中職新球季3月13日將在台南球場開打，統一獅隊以地主身分對決中信兄弟隊，獅隊開幕戰和上半季主場賽事，預定26日中午12點起開放VIP會員優先購票，直到28日晚間11點59分。

獅隊指出，28日中午12點到3月3日11點59分開放兆豐銀行聯名卡購票，3月3日12點開始全面開賣，售票平台是全台統一超商ibon售票系統、ibon網路售票系統。

獅隊開季前兩周對戰兄弟、味全龍，連續兩個周六、週日主場賽事推出「2021 輝葉按摩椅Ｘ統一獅OPENING SERIES 經典對決」主題活動，特別規畫MVP勝場大賞，獅隊贏球選手可獲精美按摩禮品，現場也將抽出一位幸運球迷贈送聯名商品。