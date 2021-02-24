中職／3局只被敲1安 羅力球速146公里逼近例行賽

富邦悍將隊洋投羅力今天春訓熱身賽初登板，對戰樂天桃猿隊投出3局無失分、只被敲1安的成果，而且最快球速已經來到146公里，逼近去年例行賽個人最快球速。

羅力去年到9月8日對統一獅隊之戰才投出例行賽最快的147公里球速，今天在熱身賽3局投球中，球速維持在140到145里左右，最快球速跟去年例行賽相比只差1公里，在新莊棒球場的自主訓練讓他在跟球隊會合後，很快跟上進度。

3局投球中，羅力送出3次三振，其中詹智堯就吞下2次三振，另外1K送給林立，總共只讓對手2次站上壘包，1次是2局下被林承飛敲出內野安打，另外則是3局下對陽耀勳投出保送。

羅力表現出色，不過悍將隊後防失手，歐書誠在6局下先被朱育賢敲出二壘打、再挨林承飛2分砲，林晨樺7局下被敲3安失1分，林柏佑在9局下對決前東家，1局被敲2安，因為林知譽的二壘打丟掉1分，悍將隊就以2：4輸球。

猿隊打線敲出8安，林承飛3打數2安打、2打點，替補上場的林知譽2打數2安打、1打點；悍將隊打線敲出6安，後段上場的林威廷2打席各有1安打、1保送，7局上的保送延續攻勢，幫助球隊單局攻下2分、跑回第2分。