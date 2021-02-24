中職／前桃猿洋投李茲加入墨西哥聯盟 擠掉前日職投手
樂天桃猿隊前洋投李茲（Radhamés Liz）去年曾一度續約，不過因身心因素未報到，如今傳來加盟新東家，將成為墨西哥聯盟猶加敦獅子隊（Leones de Yucatán）先發輪值一人，擠掉前日職投手高木勇人。
根據國外媒體「Séptima Entrada」報導，猶加敦獅子隊宣布簽下李茲，新球季將加入先發輪值，而為了移出名單空間給這位多明尼加投手，選擇釋出曾效力過日職巨人、西武隊的高木勇人。
李茲有過美、日、韓職棒資歷，2019年加入中職Lamigo桃猿隊（樂天隊前身），拿下16勝6敗、179次三振，成為該年中職勝投、三振王，隔年樂天隊也與其續約，不過最終並未報到，當時曾有多明尼加媒體報導，李茲是因椎間盤問題而未出賽。
去年底李茲復出，加入多明尼加冬季聯盟的東方之星隊，出賽3場，投7.2局，防禦率4.70。
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