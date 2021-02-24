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中職／潘威倫先發3局壓制猿隊 羅暐捷連兩戰開轟

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
潘威倫先發3局失1分，春訓調整不錯。圖／統一獅隊提供
潘威倫先發3局失1分，春訓調整不錯。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今天在台南球場對樂天桃猿隊進行熱身賽，「嘟嘟」潘威倫先發3局失1分，全力為開季做準備，替補捕手羅暐捷9局下轟出陽春砲，熱身賽連兩戰開轟，獅隊終場8：7屠猿。

潘威倫一共被揮出5支安打，未投出三振、保送，前兩局讓猿隊掛零，3局上被林澤彬、林智平、廖健富連揮安打，失掉唯一1分。

潘威倫3月5日滿39歲，即將邁入生涯第19個球季，目前145勝紀錄是中職史上最多，新球季很有機會奪下第150勝，他目前是教練團規畫的先發投手人選之一。

羅暐捷昨天在台南對味全龍之戰2局下開轟，今天第一次打擊遭三振，9局下面對猿隊後援投手蘇俊璋，轟出右外野陽春砲，展現春訓成果。

這場比賽出賽25支安打，獅隊包辦13安，猿隊梁家榮5打數4安打，包括6局上從獅隊中繼投手李慶隆的手中轟出陽春砲，打擊表現是兩隊球員最出色。

羅暐捷展現長打砲火，連兩場熱身賽開轟。圖／統一獅隊提供
羅暐捷展現長打砲火，連兩場熱身賽開轟。圖／統一獅隊提供

潘威倫 羅暐捷

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