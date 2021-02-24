聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／樂天滿手好牌 田中不是開幕戰先發唯一人選
睽違8年再次重返日職的田中將大，在今年第一次熱身賽上對決日本火腿，出賽2局被敲4支安打，包含宿敵中田翔的三分彈，狀況還有待調整，而談到開幕戰先發投手人選時，樂天金鷲監督石井一久表示，將會在本月底前決定開幕戰先發投手。
石井一久提到，開幕戰先發投手人選將從田中將大、湧井秀章、岸孝之及則本昂大這四人當中選出，「他們都有開幕戰先發經驗，則本昂大已經6度擔綱重任，湧井秀章則是9次(西武5次、羅德4次)接任開幕戰先發，岸孝之也有過3次(羅德1次、西武2次)。」
雖然田中將大在日職僅有1次(2012)開幕戰先發記錄，不過在大聯盟洋基一共擔任4次開幕戰先發，對於讓誰扛下此番重責大任，石井一久並未多說明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言