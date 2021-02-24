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日職／樂天滿手好牌 田中不是開幕戰先發唯一人選

聯合新聞網 / 綜合報導
樂天先發輪值羨煞各隊，強如田中將大也不是開幕戰先發唯一人選。 美聯社。
樂天先發輪值羨煞各隊，強如田中將大也不是開幕戰先發唯一人選。 美聯社。

睽違8年再次重返日職的田中將大，在今年第一次熱身賽上對決日本火腿，出賽2局被敲4支安打，包含宿敵中田翔的三分彈，狀況還有待調整，而談到開幕戰先發投手人選時，樂天金鷲監督石井一久表示，將會在本月底前決定開幕戰先發投手。

石井一久提到，開幕戰先發投手人選將從田中將大、湧井秀章、岸孝之則本昂大這四人當中選出，「他們都有開幕戰先發經驗，則本昂大已經6度擔綱重任，湧井秀章則是9次(西武5次、羅德4次)接任開幕戰先發，岸孝之也有過3次(羅德1次、西武2次)。」

雖然田中將大在日職僅有1次(2012)開幕戰先發記錄，不過在大聯盟洋基一共擔任4次開幕戰先發，對於讓誰扛下此番重責大任，石井一久並未多說明。

田中將大 則本昂大 岸孝之 樂天金鷲

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