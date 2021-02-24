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中職／未來進駐大巨蛋？中信球團：仍以台中為主

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
有媒體報導兄弟球團有意搶大巨蛋經營權，領隊劉志威表示仍以經營台中洲際棒球場為第一要務。 聯合報系資料照
有媒體報導兄弟球團有意搶大巨蛋經營權，領隊劉志威表示仍以經營台中洲際棒球場為第一要務。 聯合報系資料照

台北大巨蛋完工在即，今日有週刊爆料，中信慈善基金會董事長辜仲諒有意組成團隊，爭取大巨蛋經營權，不過中信兄弟球團今天表示，並未收到相關訊息，仍以經營台中洲際棒球場為第一要務。

根據今天《鏡週刊》報導，辜仲諒與日商軟銀集團、台灣傳產卜蜂集團和另一家老牌食品上市公司組成投資團隊，有意在大巨蛋完工後，從遠雄集團手中爭取未來經營權，其中軟銀集團旗下擁有日職軟銀鷹隊，也有經營巨蛋經驗。

中信集團在2014年接手兄弟象隊，更名為中信兄弟隊，辜仲諒是重要推手，如今傳出辜仲諒有意經營大巨蛋，也讓外界討論，中信兄弟未來主場安排是否會跟著改變。

不過中信兄弟領隊劉志威今天回應：「目前球團沒有收到任何相關訊息，現階段仍是以經營台中為第一要務。」

中信兄弟隊字2015年開始認養台中洲際棒球場，2016年開始每季都安排40場以上主場，陸續進行不少改裝、投資，營造主場氣氛，球迷進場人數也看到回饋。

中信兄弟 軟銀 棒球

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