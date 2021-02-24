中職／未來進駐大巨蛋？中信球團：仍以台中為主

富邦悍將去年球季因為登錄的包林傑受傷，加上疫情影響新洋將無法入境，導致上半球季外援人手不足而影響戰力。今年球季超前部署，早早宣布簽下6位洋投，不過最新消息是具有大聯盟資歷、又曾是韓職勝投王的納恩斯(H

2021-02-24 07:00