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中職／本季回歸澄清湖球場 熱身賽就有免費接駁專車

中央社 / 高雄24日電
021年中華職棒回歸澄清湖棒球場，為鼓勵及方便球迷進場觀賽，高市府貼心的從26日起的8場熱身賽起，安排免費接駁專車。 聯合報系資料照
021年中華職棒回歸澄清湖棒球場，為鼓勵及方便球迷進場觀賽，高市府貼心的從26日起的8場熱身賽起，安排免費接駁專車。 聯合報系資料照

歡迎2021年中華職棒回歸澄清湖棒球場，為鼓勵及方便球迷進場觀賽，高市府貼心的從26日起的8場熱身賽起，安排免費接駁專車，鼓勵球迷進場觀賽，以行動支持職棒球賽。

2020年受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，中職各球團多以其主場排定賽程，以致原預定在澄清湖棒球場舉辦的例行賽事全數取消，讓球迷少了近距離為選手加油打氣機會。

為迎接2021年中華職棒再次重磅回歸澄清湖棒球場，高雄市政府特別從熱身賽開始安排免費接駁專車服務，希望以便捷交通接駁，服務更多球迷鼓勵進場支持職棒賽事。

高市府運動發展局表示，去年底超前部署、全力動員與各球團及聯盟洽談，讓期待返回球場觀賽的球迷能有機會為選手吶喊加油。自2月26日起至3月9日止，共8場熱身賽事將登場，市府也貼心的規劃捷運衛武營站至澄清湖棒球場的免費交通接駁服務。

這項免費接駁專車，去程在捷運衛武營站5號出口搭乘；返程在澄清湖棒球場（勞工育樂中心公車站）搭乘回到捷運衛武營站。平日1個班次，周五及假日3個班次。

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