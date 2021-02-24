中職／悍將補內野洋砲 捨好手養成換即戰力

富邦悍將去年球季因為登錄的包林傑受傷，加上疫情影響新洋將無法入境，導致上半球季外援人手不足而影響戰力。今年球季超前部署，早早宣布簽下6位洋投，不過最新消息是具有大聯盟資歷、又曾是韓職勝投王的納恩斯(Héctor Noesí)因傷不會來台效力。悍將雖然仍是超額的狀態，但馬上又宣布網羅納飛猛(Yamaico Navarro)，這是繼味全龍的赫雷拉(Rosell Herrera)外，本季聯盟中的第二位洋砲。

由於聯盟對於納飛猛昔日的脫序行為有所疑慮，因此已決定不讓富邦登錄，副領隊沈鈺傑表示今年球季仍將持續尋覓新的外籍內野手。從原本想找納飛猛的規劃來看，他生涯守備多以二壘手為主，這恰是富邦悍將目前最煩惱的位置之一，因此後續應該還是會是針對二壘補強。

富邦想網羅火力凶猛的納飛猛，無疑是希望跳過年輕球員的長期養成，直接讓二壘位置成為攻、守最最穩定的一環。 歐新社資料照片

對於新賽季洋將的選擇，球團則明確說明，由於教練團提出今年郭俊麟可能復出，若本土投手可以撐起先發輪值的情況下，則考量要補強內野打擊火力。以納飛猛為例，他2014年至2015年在韓國職棒兩季就轟出79支全壘打，還拿到總冠軍賽MVP。2017年之後則在多明尼加聯盟打球，是2020-21球季的聯盟打擊王。因此原先的規劃應該是無論打擊及守備，都是為了打造具爭冠即戰力的陣容。

然而在這樣的安排下，代表悍將今年度的內野防區將只有短暫的時間會讓年輕球員嘗試。這支球隊仍名為興農牛時，二、三、游防區是由三番刀所組成，原本都不是問題，然而他們相繼退出戰場後，長期成為空缺，三、游防線總算找到蔣智賢及李宗賢撐住場面，唯獨二壘從興農、義大到富邦，嘗試超過20位球員，都還沒辦法找到穩定的人選。

實際上光是去年球季，悍將在二壘防區就嘗試包含王正棠、陳凱倫、蔣智賢、辛元旭、于森旭、林威廷、楊晉豪、石翔宇等8位球員。短短的四年隊史，另外還有吳睿勝、張堉虎、楊承駿、陳品捷及林瑋恩，總計已經試了13位球員，仍未找到固定且穩定的主戰二壘手。近年球隊最多出賽的二壘手為陳凱倫，不過他守優於打，關鍵時刻偶有佳作，與其他球隊球員相比，確實攻擊上有所落差。林威廷則是義大時期的主力球員，曾有單季雙位數的全壘打，讓球隊在二壘看到希望，但好景不長，他因為受傷影響表現，已逐漸退出一軍行列。

除了義大時期的陳凱倫及林威廷外，悍將近年二壘防區主要栽培球員則是王正棠及楊晉豪。王正棠是2018年第二輪選入的球員，是該屆內野手最高順位，在第一個球季就繳出連續18場擊出安打的新人出賽紀錄，一度站穩一軍主力先發，但去年球季只不過在9月份表現出現滑落，竟然就讓球隊想找洋砲來取代。楊晉豪則是2017年的首輪高中生大物，他至今仍沒有亮眼的表現，不過他還很年輕，需要球隊持續養成。

楊晉豪(右)是選秀會首輪球員，他需要更多的養成時間跟經驗累積，就怕洋砲佔據了太多時間，減少了上場的機會。 聯合報系資料照片

悍將在季後除簽下新人周奕丞外，又找來葉竹軒及楊瑞承兩位球員，他們都能夠防守二壘，另外還特別找來陳瑞振擔任二軍首席教練，他具有職棒總教練領軍經驗，還有執教學生棒球養成的經歷，首要任務就是著手調教年輕內野手。原本看起來，悍將今年二壘手應該是正向競爭，對於球隊的養成工作，及長期的戰力都十分有幫助。不過若富邦最終選擇win now模式，或許有機會可以嚐到台灣大賽滋味，就怕影響到養成中的球員。

中職各隊過於習慣替球員硬塞位置，許多球員為了增加上場機會，只好改練其他位置，改變了原本的計畫，反而讓養成之路更加遙遠。以富邦悍將為例，若贏球與養成沒有同時掌握好狀況，難保最後依然無長期又穩定的二壘手可用。