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中職／熱身賽周五開打票價最便宜只要80元 預售票24日中午11時開賣

聯合新聞網 / 綜合報導

中華職棒32年前哨戰，2021臺灣銀行中華職棒熱身賽即將於26日開戰。熱身賽共安排20場賽事，將採取實聯制售票開放觀眾進場，進場人數為球場容納人數50%。預售票將於2月24日中午11點起全面開賣，屆時可到全家便利商店FamiPort機台購買。

台灣面對疫情控制得宜，但目前疫情狀況依然持續蔓延，聯盟與球團絲毫不敢懈怠，全面遵循疫情指揮中心及體育署現行活動規範，同時提升防疫等級，於比賽前後持續加強清潔與消毒作業，以提供全國球迷安心的看球環境。

獲中央流行疫情指揮中心同意，2021臺灣銀行中華職棒熱身賽延續去年球季實聯制規定，全面採取對號入座、前後左右相隔1個座位的梅花座設定，觀賞球賽期間，建議全程配戴口罩，球迷在所購座位就坐時可飲食。同時為保護大家的健康，聯盟呼籲購票進場的球迷朋友，遵守進場相關防疫措施，並配合量體溫、手部消毒、勤洗手，凡居家隔離、居家檢疫及自主健康管理之民眾，請勿購票入場，與我們一同守護健康、維護舒適的觀賽環境。

平日票價為150元、優惠票100元；假日票價為200元、優惠票150元；平日預售票為120元、預售優惠票80元，假日預售票是160元、預售優惠票則是120元。2月24日中午11點起，正式於全家便利商店FamiPort機台開放預購，歡迎球迷朋友多加利用！

台灣銀行長期致力於推廣體育活動，以實際行動力挺台灣棒球，挹注資源贊助中華職棒熱身賽。2021台灣銀行中華職棒熱身賽場場直播，也歡迎透過愛爾達體育台、緯來體育台、MOMOTV (CH75)及CPBLTV一賭球星風采！另外，為回饋廣大球迷的支持，2月26日中信兄弟VS.味全龍、27日富邦悍將VS.樂天桃猿以及28日統一7-ELEVEn獅VS.中信兄弟的比賽，將首次透過CPBL中華職棒官方粉絲團線上直播，連假期間在家觀賞棒球賽事也是一種享受！

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