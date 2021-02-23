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中職／徐若熙150公里火球連發 投1局飆3K
味全龍與統一獅隊今天進行2場自辦熱身賽，投、打各有亮點，台南球場之戰獅隊以8：4勝出，林安可、羅暐捷雙雙開轟，斗六球場之戰獅隊以3：2贏球，但龍隊的20歲火球派投手徐若熙很吸睛，150公里速球連發，投1局送出3次三振。
徐若熙為龍隊在2019年選秀的第2指名，也被龍隊視為先發輪值強力候選，今天在斗六之戰擔任先發投手，表現生猛，球速站上150公里，投1局共用12球、有10顆好球，飆出3K，表現獲總教練葉君璋肯定，點名有機會扛起球季第2戰先發。
待業中的旅美投手胡智為，也在這場比賽登板，接替在徐若熙之後上場，投4局失1分，送出4次三振；獅隊先發投手江辰晏投4局，只被敲出2安打、無失分，送出6次三振。
去年全壘打王林安可留守台南出賽，前2打席吞下三振後，第3打席面對呂偉晟敲出兩分砲，這也是他在今年春訓熱身賽首度開轟。
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