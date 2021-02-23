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韓職／朴贊浩、金炳賢返韓不振 秋信守能有單季30轟？

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
秋信守。 路透
秋信守。 路透

遊騎兵隊退役老將秋信守，離開待了16年的大聯盟戰場，返回南韓加盟已經易主的SK飛龍隊，當地球界開始討論，這位7月就滿39歲的老將，在韓職第1年會有什麼表現，從過去相關例子看來，確實難以預料。

韓職新球季4月3日開打，一位不願具名的球團總經理預測，秋信守有競爭打擊王的本錢，全壘打也能超過30支；另一位大聯盟派駐首爾的球探看法比較保守，認為他應在20轟左右。

從大聯盟展開生涯，最後回到韓職退休的球員，過去最有名是大聯盟124勝（亞洲最多勝）投手朴贊浩，他在2012年加盟韓火鷹隊，23場先發投出5勝10敗、防禦率5.06，儘管成績普通，但每次出賽都吸引大批球迷，韓職當年超過710萬人觀戰寫下史上新高。

另一例是金炳賢，曾經拿下兩次世界大賽冠軍，大聯盟9年合計54勝60敗21中繼86救援、防禦率4.42，同樣2012年回到韓職發展，4個球季只有11勝23敗5中繼、防禦率6.19。

崔熙涉2002年登上小熊隊大聯盟，成為南韓野手第一人，2007年回到韓職發展才28歲，效力起亞虎隊8年，繳出100轟、393分打點，曾在2009、10年合計54支全壘打，恐將成為秋信守被拿來做比較的成績。

秋信守年薪27億韓元（約台幣6800萬元）寫下韓職新紀錄，今年一舉一動都是焦點，儘管年紀不小，但飛龍主場向來對打者有利，就看這位在大聯盟218轟、782分打點的好手如何發揮。

大聯盟 秋信守

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