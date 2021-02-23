中職／比賽用球檢測出爐 恢復係數、縫線都PASS

中華職棒本季比賽用球恢復係數下修，用球檢測季前報告已在日前送抵聯盟，趕在今天領隊會議上向各隊報告，恢復係數中間值0.555、縫線0.07公分，皆符合標準。

中職去年從熱身賽開始就全壘打滿天飛，「煙火秀」延續到賽季開打，比賽用球送交檢測後，兩次報告恢復係數0.574和0.571雖落在建議值0.540到0.580內，但遠高於中間值0.560，「彈球」掀起爭議，影響到下半季決定換球再戰。

本季比賽用球仍是華櫻990，但下修恢復係數，建議值為0.540到0.560之間，中間值調降到0.550，且為與國際接軌，採用0.07公分的高縫線用球。

中職近日收到比賽用球檢測報告，恢復係數0.555、縫線0.07公分，皆符合在領隊會議中通過的決議。

中職先前收到5箱比賽用球，送抵各球隊使用，但因數量不夠，各隊僅能用於練投和比賽，中職已收到第2批比賽用球，將送抵各隊補足需求。