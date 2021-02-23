中職／周日賽事10月不再打午場 恢復下午5點開打

中華職棒聯盟今天討論新球季防疫措施，也確認周日午場賽制是否沿用，定調本季5月第2周以前的周日賽事在下午2點開打，10月以後的則取消，改回下午5點開打。

中職考量球迷作息，從2019年起實施周日午場賽事，3、4月及5月前2周，以及10月的周日比賽，提早於下午2點開打，但去年受到疫情影響，5月中旬前未開放球迷進場，因此比賽仍維持在下午5點開打，直到10月才出現下午2點開打的賽事。

聯盟已於2月9日公布今年上半季賽程表，5月第2周以前的周日賽事，除了開幕周3月14日的兩地賽事開打時間確定為下午5點外，其餘都先標註開打時間未定，待今天領隊會議討論再行確認。

各隊今天達成共識，5月第2周以前的周日賽事於下午2點開打，下半季賽程尚未公布，但確定10月以後維持下午5點開打。

今年補賽辦法也有微調，5月19日以及上半季最後3周有7天為單一場次，將列為優先補賽日，若有合適對戰組合會優先補在這幾天，原則是最多5連戰、8天7戰。