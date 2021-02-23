快訊

海端站事故釀2死！工會「受不了台鐵」 首度協助申請國賠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／周日賽事10月不再打午場 恢復下午5點開打

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
中職周日賽事10月不再打午場，恢復下午5點開打。 報系資料照
中職周日賽事10月不再打午場，恢復下午5點開打。 報系資料照

中華職棒聯盟今天討論新球季防疫措施，也確認周日午場賽制是否沿用，定調本季5月第2周以前的周日賽事在下午2點開打，10月以後的則取消，改回下午5點開打。

中職考量球迷作息，從2019年起實施周日午場賽事，3、4月及5月前2周，以及10月的周日比賽，提早於下午2點開打，但去年受到疫情影響，5月中旬前未開放球迷進場，因此比賽仍維持在下午5點開打，直到10月才出現下午2點開打的賽事。

聯盟已於2月9日公布今年上半季賽程表，5月第2周以前的周日賽事，除了開幕周3月14日的兩地賽事開打時間確定為下午5點外，其餘都先標註開打時間未定，待今天領隊會議討論再行確認。

各隊今天達成共識，5月第2周以前的周日賽事於下午2點開打，下半季賽程尚未公布，但確定10月以後維持下午5點開打。

今年補賽辦法也有微調，5月19日以及上半季最後3周有7天為單一場次，將列為優先補賽日，若有合適對戰組合會優先補在這幾天，原則是最多5連戰、8天7戰。

中職 中華職棒

延伸閱讀

中職／兄弟二壘防區鬧空城 黃泰龍點名「他」為大黑馬

中職／從善如流！小房間畫面躍上大螢幕 球迷一起看

中職／催生第6隊樂觀 蔡其昌透露有意願企業增加

中職／首度5隊團拜 會長宣布熱身賽開放進場好消息

相關新聞

中職／從善如流！小房間畫面躍上大螢幕 球迷一起看

中職今天召開領隊會議，討論多項重大議題，足足開了2小時會議，重大變革包括讓「小房間」畫面登上球場大螢幕，讓球迷看到判決依...

中職／首度5隊團拜 會長宣布熱身賽開放進場好消息

中華職棒聯盟今天舉辦新春團拜，首度5隊到齊，會長蔡其昌帶著一直處於興奮狀態的心情準備迎接球季開打，笑稱：「對健康不太好」...

被棒球耽誤才能 你不知道的斜槓教練

近年來「斜槓」蔚為風潮，不少三級棒球教練也有第二專長，放下球棒、手套之後，展現另一項才能，來看看這些斜槓一族。 型男大主廚 穀保家商總教練周宗志煮得一手好菜，在球隊赴台東移地訓練時，在居住

日職／大物新人狂轟猛打 阪神貧打症頭有救了

日職春訓已進行到實戰階段，大多數體能狀況正常的球員都會在這個時候上場比賽，為即將到來的官辦熱身賽做最後的準備，在這段期間，除了已有實績、亟欲復活、傷癒復出的球員之外，還有去年選秀進來的新人，他們的表現

日職／陽岱鋼春訓起步慢 5戰只有1安吞6K

巨人隊今天在沖繩浦添ANA球場對養樂多進行熱身賽，旅日老將陽岱鋼擔任先發9棒、中外野手，兩個打數掛零，獲得一次保送，對外...

中職／比賽用球檢測出爐 恢復係數、縫線都PASS

中華職棒本季比賽用球恢復係數下修，用球檢測季前報告已在日前送抵聯盟，趕在今天領隊會議上向各隊報告，恢復係數中間值0.55...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。