中職／兄弟二壘防區鬧空城 黃泰龍點名「他」為大黑馬

中信兄弟引以為傲的內野戰力出現狀況，年度最佳九人二壘手吳東融在擴編選秀中遭味全龍挑走，而預定為主戰二壘手的岳東華則因開刀確定趕不上開季，讓二壘防區唱起空城計，不過中信官方YouTube頻道昨(22)日上傳最新影片，包含總教練林威助及內野守備教練黃泰龍，淺談開季內野的規劃。

林威助提到，上賽季主要擔綱三壘手的王威晨將會移防至二壘，而許基宏及蘇緯達則是競爭三壘位置，不過兩人在三壘防區狀況不是很穩定，林威助不排除在比賽後段讓王威晨再回去鎮守三壘。

林威助也透露，目前王威晨守備感覺不錯，但去年主要都在三壘位置，因此還要讓他多去守備，二壘、三壘也都在練習。

而黃泰龍也認為王威晨較能進入狀快，有機會進入開季二壘名單，也提到潘志芳、陳偉漢與王勝偉也是競爭人選，而張志強則傾向擔任比賽後半段二、三壘及游擊的守備。

另外黃泰龍也點名日前熱身賽有開轟紀錄、去年以第六順位加盟的黃韋盛，曾擔任游擊手的他對中線位置並不陌生，減重後也增加了敏捷度，黃泰龍表示，以黃韋盛的攻擊能力，加上隊形缺乏右打，有機會以黑馬之姿進入開季二壘手名單。