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中職／催生第6隊樂觀 蔡其昌透露有意願企業增加

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
中華職棒聯盟會長蔡其昌主持新春團拜。記者蘇志畬／攝影
中華職棒聯盟會長蔡其昌主持新春團拜。記者蘇志畬／攝影

中華職棒聯盟今天舉辦新春團拜，會長蔡其昌被問到第6隊，透露出進度比預期更樂觀的好消息，「以此刻的狀況，比我當時講的4+1企業還多。」

中職今年展開史上首見的5隊賽季，蔡其昌上任以來，多次談到第6隊話題，今天在團拜上被追問進度，他表示，原本想說有具體進度再報告，不想講太多、一直在吹的感覺，但既然被問了就先報告目前進度。

蔡其昌表示，「農曆年後，已經陸續和直接、間接表達過有意願的企業接觸，也盤整以高雄作為主場的相關誘因，不斷替他們傳達。」他表示，「以此刻狀況來看，比我當時講的4+1家企業還多，陸續增加好幾家企業表達有意願。」

對於第6隊的出現，蔡其昌不預設時程，投入職棒球隊經營是虧損投資、強求不來，「我先談完，確認意願、可以具體提出承諾的，再來做相關細節。」包括若球隊在4月以前出現，各隊是否可以接受在選秀順序上被「插隊」。

中職 選秀 棒球

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