快訊

武陵農場賞櫻爆衝突！交管人員抓狂 拿漆彈槍射遊客車窗

評／美日聯防西南諸島的利器：V-22型鶚式傾斜旋翼機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／首度5隊團拜 會長宣布熱身賽開放進場好消息

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
中華職棒聯盟今天舉辦新春團拜。記者蘇志畬／攝影
中華職棒聯盟今天舉辦新春團拜。記者蘇志畬／攝影

中華職棒聯盟今天舉辦新春團拜，首度5隊到齊，會長蔡其昌帶著一直處於興奮狀態的心情準備迎接球季開打，笑稱：「對健康不太好」，他也帶來好消息，官辦熱身賽確定開放球迷進場，例行賽也朝此模式進行，已向疫情指揮中心遞交計畫書。

中職今天上午11點舉行新春團拜，不僅是蔡其昌上任會長後首度主持新春團拜，也是首度5隊常務理事與會，統一獅隊凃忠正、中信兄弟隊馮寄台、樂天桃猿隊浦韋青、富邦悍將蔡承儒、龍隊徐文芳出席；去年原訂新軍味全龍隊就要參與，但因疫情被迫取消。

今天在團拜前先召開領隊會議，討論新球季防疫措施，蔡其昌表示，將與防疫指揮中心充分配合，熱身賽的部分，已獲得同意開放進場，開放人數為總容量的50%。

「今天會開始相關售票作業，26日開始的熱身賽，希望迫不及待的球迷，可以買票進場觀賞，新球季一起進場為支持的球隊加油。」他也透露，例行賽的計畫書已送防疫指揮中心，目標是比照去年開放78％、可以飲食辦理。

蔡其昌表示，各隊在軟體部分都投入很多心血，努力讓比賽更好看、球員在場上可以淋漓盡致發揮；對硬體部份則有期許，他表示，上任後陸續造訪各座球場，設下新球季目標，希望硬體設備逐步改善，「畢竟硬體是球迷使用上可以直接感受的，對球員安全的保護也很重要。」

東京奧運6搶1最終資格賽預計將在6月登場，蔡其昌指出，目前全球疫情控制，以及日本展現出非辦不可的態勢看來，舉辦的機率越來越高，聯盟將配合球團、棒協一起努力，整合最強國家隊，「獲得好成績，來回報球迷及國家對棒球的支持。」

樂天桃猿 蔡承儒 富邦悍將

延伸閱讀

中職／聯盟擋下！悍將同意放棄註冊納飛猛

中職／超級獅迷賴清德缺席 蔡其昌爆料：他興奮到扭傷腳

中職／新竹棒球場重建 蔡其昌盼螢幕加大

中職／球迷視角看新竹球場 蔡其昌抓到螢幕加大重點

相關新聞

中職／聯盟擋下！悍將同意放棄註冊納飛猛

富邦悍將隊的新洋砲納飛猛（Yamaico Navarro），今天聯盟確定不通過註冊，會長蔡其昌表示，站在聯盟會長角度，台...

中職／尊重聯盟採高標 蔡承儒還原納飛猛3案來龍去脈

中華職棒聯盟採取高標準，決議不通過富邦悍將隊註冊洋砲納飛猛，球團對此接受，領隊蔡承儒表示，「尊重聯盟的決定，也理解會長想...

被棒球耽誤才能 你不知道的斜槓教練

近年來「斜槓」蔚為風潮，不少三級棒球教練也有第二專長，放下球棒、手套之後，展現另一項才能，來看看這些斜槓一族。 型男大主廚 穀保家商總教練周宗志煮得一手好菜，在球隊赴台東移地訓練時，在居住

日職／大物新人狂轟猛打 阪神貧打症頭有救了

日職春訓已進行到實戰階段，大多數體能狀況正常的球員都會在這個時候上場比賽，為即將到來的官辦熱身賽做最後的準備，在這段期間，除了已有實績、亟欲復活、傷癒復出的球員之外，還有去年選秀進來的新人，他們的表現

韓職／旅美生涯結束 秋信守領史上最高薪返韓打球

38歲韓籍打者秋信守結束16年大聯盟生涯，將與已被新世界集團收購的SK飛龍隊簽下合約，據傳年薪為27億韓元（約台幣680...

中職／首度5隊團拜 會長宣布熱身賽開放進場好消息

中華職棒聯盟今天舉辦新春團拜，首度5隊到齊，會長蔡其昌帶著一直處於興奮狀態的心情準備迎接球季開打，笑稱：「對健康不太好」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。