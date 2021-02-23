中職／首度5隊團拜 會長宣布熱身賽開放進場好消息

中華職棒聯盟今天舉辦新春團拜，首度5隊到齊，會長蔡其昌帶著一直處於興奮狀態的心情準備迎接球季開打，笑稱：「對健康不太好」，他也帶來好消息，官辦熱身賽確定開放球迷進場，例行賽也朝此模式進行，已向疫情指揮中心遞交計畫書。

中職今天上午11點舉行新春團拜，不僅是蔡其昌上任會長後首度主持新春團拜，也是首度5隊常務理事與會，統一獅隊凃忠正、中信兄弟隊馮寄台、樂天桃猿隊浦韋青、富邦悍將隊蔡承儒、龍隊徐文芳出席；去年原訂新軍味全龍隊就要參與，但因疫情被迫取消。

今天在團拜前先召開領隊會議，討論新球季防疫措施，蔡其昌表示，將與防疫指揮中心充分配合，熱身賽的部分，已獲得同意開放進場，開放人數為總容量的50%。

「今天會開始相關售票作業，26日開始的熱身賽，希望迫不及待的球迷，可以買票進場觀賞，新球季一起進場為支持的球隊加油。」他也透露，例行賽的計畫書已送防疫指揮中心，目標是比照去年開放78％、可以飲食辦理。

蔡其昌表示，各隊在軟體部分都投入很多心血，努力讓比賽更好看、球員在場上可以淋漓盡致發揮；對硬體部份則有期許，他表示，上任後陸續造訪各座球場，設下新球季目標，希望硬體設備逐步改善，「畢竟硬體是球迷使用上可以直接感受的，對球員安全的保護也很重要。」

東京奧運6搶1最終資格賽預計將在6月登場，蔡其昌指出，目前全球疫情控制，以及日本展現出非辦不可的態勢看來，舉辦的機率越來越高，聯盟將配合球團、棒協一起努力，整合最強國家隊，「獲得好成績，來回報球迷及國家對棒球的支持。」