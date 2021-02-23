中職／洋砲與洋投都不排除 悍將持續觀察洋將市場

富邦悍將隊確定無法簽下洋砲納飛猛，領隊蔡承儒尊重聯盟決定，開季將先以目前在台灣的4名洋投為主，未來是否再補強外援戰力？他表示，不管是洋砲或洋投都不排斥，會持續觀察洋將市場。

悍將隊原本準備6洋投，但因納恩斯在自主訓練時受傷遭到解約，另覓遞補人選，找上具備大聯盟、韓職、日職經歷的洋砲納飛猛，未料因過往3度被捕資歷，雖未留下前科，仍未能通過聯盟這關。

會長蔡其昌表示，納飛猛的3次案件都是未起訴，但考慮過往中職經歷太多風風雨雨、起起落落，決定採高標準，悍將隊也接納聯盟建議，同意不聘用。

悍將隊再度回到5洋投規模，且育成洋將優瑪尚未抵台，是否再尋覓其他人選？蔡承儒表示，不管是為了下半季準備，或是因應任何狀況，都會持續關持洋將市場，「一定要有好的人選才會找來，洋砲和洋投都不排除。」

蔡承儒指出，目前距離開季已近，會先以目前在台灣的4名洋投為主，索沙、羅力目前已隨隊練球，索沙已在熱身賽登板，邦威和傑斯則是剛結束14天隔離，正於7天自主健康管理階段。