中職／尊重聯盟採高標 蔡承儒還原納飛猛3案來龍去脈
中華職棒聯盟採取高標準，決議不通過富邦悍將隊註冊洋砲納飛猛，球團對此接受，領隊蔡承儒表示，「尊重聯盟的決定，也理解會長想以最高表標準維護環境。」他也還原納飛猛的3次犯行事件錄，
聯盟擋下悍將隊註冊納飛猛，蔡承儒表示，「我們新找的洋砲，因為聯盟判定、引用94條，會長覺得有點爭議性，傾向以高標準、嚴格標準，比較保守一點，決定不能錄用。」
蔡承儒尊重決定，他也感謝今天聯盟與各隊給予悍將隊時間，完整陳述納飛猛的3次事件來龍去脈與結果，「我們也明確表達，沒有一定要錄用，會尊重聯盟和各隊的決定。」
蔡承儒還原納飛猛的3次事件經過，當年2012年酒駕為初犯，球團輔導管理後讓他繼續出賽，2016年攜帶子彈是因持槍在多明尼加合法，他在行李中不小心挾帶，當地判斷也是不起訴，納飛猛道歉也接受罰款、禁賽。
「2018年的事件比較多是經由媒體爆料，後面就無下文，我們有請經紀人去查詢。」蔡承儒指出，納飛猛當時因開車音樂太大聲被警察攔下，被搜出後車廂有執照已經過期的槍，後來已補辦更新結案，「比較是疏失。」
蔡承儒強調，納飛猛的3起事件都未被起訴，都在聯盟繼續打球，但也同意聯盟以高標準維護中職環境，同意放棄註冊納飛猛。
悍將聲明稿全文
富邦悍將球團自2016年起即開始關注納飛猛(Yamaico Navarro)在日職的表現至今，並透過其所屬經紀公司了解過往的相關事件，考量各案件最終均未受到當地政府起訴，故納飛猛並無任何前科紀錄，亦即無犯罪事實，符合聯盟規章第94條之未曾有犯罪之情事，且後續納飛猛仍陸續於美、日、韓等各國職棒出賽，遂本球團亦同意給予合約簽署機會。
納飛猛過往相關事件經本球團向經紀人查證照會後，相關資料說明如下並提交聯盟於今日領隊會議中討論，希望藉此機會釐清聯盟規章對於外籍球員聘用標準之定義。經領隊會議討論後，認為納飛猛雖無前科事實，但其行為仍具有爭議性，故富邦球團將依照會議結論，決定不予聘用。
相關事件由納飛猛所屬經紀公司說明如下：
(1)2012年於美職小聯盟發生酒駕案：
未遭當地政府起訴，由當時所屬球團帶回管教輔導後，仍正常於美職小聯盟出賽，後續亦於2014年起加盟韓國職棒正常出賽。
(2)2016年於日職發生春訓期間被發現行李內有子彈案：
因多明尼加可合法申請持有槍械，納飛猛未發現行李有誤夾帶到一顆子彈，從多明尼加一路到日本，再從日本到沖繩參加春訓，於沖繩春訓結束返回日本時在機場被查獲。經日本警方調查後，獲不起訴處份。納飛猛事後親自寫信向球團及日職聯盟，為自己無意之過道歉，並接受羅德球團罰款及禁賽處分。後續即正常於日職出賽至合約結束。
(3)2018年於多明尼加發生持槍案：
經紀人表示，當時納飛猛因駕車時車內音樂過大遭警方攔下盤查，並於車廂內找到一把手槍。由於多明尼加若經註冊登記許可後，經出示許可執照(registration)即可合法擁有槍支，但Narvarro當時隨身攜帶之許可執照已過期，但隨後經家人即律師協助補辦資料後，警方即結案不予起訴，後續仍正常於墨西哥棒球聯盟出賽。
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