中職／尊重聯盟採高標 蔡承儒還原納飛猛3案來龍去脈

中華職棒聯盟採取高標準，決議不通過富邦悍將隊註冊洋砲納飛猛，球團對此接受，領隊蔡承儒表示，「尊重聯盟的決定，也理解會長想以最高表標準維護環境。」他也還原納飛猛的3次犯行事件錄，

聯盟擋下悍將隊註冊納飛猛，蔡承儒表示，「我們新找的洋砲，因為聯盟判定、引用94條，會長覺得有點爭議性，傾向以高標準、嚴格標準，比較保守一點，決定不能錄用。」

蔡承儒尊重決定，他也感謝今天聯盟與各隊給予悍將隊時間，完整陳述納飛猛的3次事件來龍去脈與結果，「我們也明確表達，沒有一定要錄用，會尊重聯盟和各隊的決定。」

蔡承儒還原納飛猛的3次事件經過，當年2012年酒駕為初犯，球團輔導管理後讓他繼續出賽，2016年攜帶子彈是因持槍在多明尼加合法，他在行李中不小心挾帶，當地判斷也是不起訴，納飛猛道歉也接受罰款、禁賽。

「2018年的事件比較多是經由媒體爆料，後面就無下文，我們有請經紀人去查詢。」蔡承儒指出，納飛猛當時因開車音樂太大聲被警察攔下，被搜出後車廂有執照已經過期的槍，後來已補辦更新結案，「比較是疏失。」

蔡承儒強調，納飛猛的3起事件都未被起訴，都在聯盟繼續打球，但也同意聯盟以高標準維護中職環境，同意放棄註冊納飛猛。

悍將聲明稿全文