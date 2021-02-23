中職／聯盟擋下！悍將同意放棄註冊納飛猛

富邦悍將隊的新洋砲納飛猛（Yamaico Navarro），今天聯盟確定不通過註冊，會長蔡其昌表示，站在聯盟會長角度，台灣經歷過太多風風雨雨、起起落落，對於選手聘任的要求，覺得要採取嚴格標準，他也感謝悍將隊的配合，同意聯盟的要求。

悍將隊前天才剛宣布簽下納飛猛，成為富邦入主球隊以來第1位外籍野手，但他因過去曾涉酒駕、行李挾帶子彈、非法持有槍枝，3度被逮，特殊的經歷引起球迷熱議，也質疑是否已踩中職規章中的外籍球員「不正行為」規定。

中職規章外籍（職）球員管理辦法第94條「不正行為」中提到，「外國籍隊職員凡曾有犯罪、重大違紀、賭博、鬥毆或其他影響職棒健康形象之不正行為者，經聯盟查證屬實，球團必須立即停止聘僱。」

聯盟昨天已先內部開會討論此事，今天在領隊會議中向球團報告，蔡其昌會後表示，「謝謝富邦，基本上經過討論後，接受聯盟的建議。」

蔡其昌表示，「這位洋將是否涉及司法問題，我們尊重每個案件判決，我看完是都是不起訴，但是站在聯盟會長的角度，台灣經歷過太多風風雨雨，我們對於聘任球員上，我以聯盟會長來講，覺得須採嚴格標準，所以確定不讓他登錄。」

2018年Lamigo桃猿隊找來有性侵前科的捍力克（Luke Heimlich），聯盟就曾以此條規章擋下，不同意猿隊登錄。