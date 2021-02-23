棒球／開南大學冠名簽約中油 攜手培育優秀球員
桃園市政府、台灣中油公司及開南大學今天舉舉行「開南大學棒球隊簽約合作記者會」，宣布3方正式合作，一起將資源投入到開南大學棒球隊中，培育桃園市優秀的棒球人才。
桃園市長鄭文燦表示，棒球是國球，桃園相當支持棒球運動，開南大學棒球隊一向是大專棒球聯賽常勝軍，不但4年內兩度在105及108學年度拿下大專棒球聯賽公開一級冠軍，106及107學年度也分別拿下季軍及亞軍。
鄭文燦說，這次合作案當中，除了能讓學校獲得企業的支持外，對中油也很有幫助，可以讓企業品牌形象更好，雖然該合約是一年一簽，他更向中油喊話，「若開南大學棒球隊表現優異，要考慮加碼」，近期疫情趨緩，相當歡迎大家到桃園看球。台灣中油公司總經理李順欽也笑說，開南的實力堅強，市長提的加碼標準很容易達到。
談及開南大學棒球隊的狀況，總教練郭李建夫表示，目前球隊大一到大四球員共有72位，近年來的棒球比賽都能擠進前3名，棒球的合約都是一年一簽，但企業其實都會長期贊助，今年中油贊助250萬、市府100萬。
郭李建夫坦言，大學要經營一支棒球隊，平均每年要花約1000萬，不是一筆小經費，因此球隊相當需要企業贊助，可以稍微補貼支出，目前甲組球隊中就有約7、8隻球隊有企業扶持，非常感謝市府幫忙跟中油公司牽線。
桃市府補充，桃園是棒球重鎮，除擁有實力堅強的基層球隊，也有成棒球隊「桃園市棒球隊」，以及職棒球隊「樂天桃猿隊」，使桃園的六級銜接體系更緊密、茁壯，為帶動棒球運動風氣，也舉辦各級棒球賽事，另也在八德區、蘆竹區、楊梅區、中壢區、平鎮區設置多個棒壘球場地，提升競技實力。
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