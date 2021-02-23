中職／祖孫都曾接受總統表揚！ 統一打教劉育辰盼明年再來

去年奪下中職總冠軍的統一獅，昨(22)獲總統蔡英文接見，前進總統府接受表揚，而隨後統一獅打擊教練劉育辰也在臉書分享一張黑白團體照，正是劉育辰的祖母當年接受十大傑出婦女的紀念照，祖孫倆先後踏入總統府接受表揚，相當罕見，而劉育辰也開心表示，「您的孫子也跟上您的腳步前進總統府囉！」

劉育辰在臉書表示，因為老家客廳擺著祖母接受總統表揚的合照，從此對她有著滿滿的欽佩及仰慕，「當時的農業社會事務繁重，一名女性又需兼顧家庭照顧八名子女，還能在自己的工作領域上，表現優異並獲表揚，阿嬤您真的是一名很了不起的女性。」

而在30年後，劉育辰也隨統一獅前進總統府接受表揚，「雖然是團體接受表揚，但好好享受付出後所得到的殊榮，可是能增加下一次前進的動力。」，同時劉育辰也期望球隊能夠完成衛冕霸業，再度進入總統府，「期許明年這時刻，能夠再一次前進總統府，與國家元首再次相會！」

劉育辰自2016年退休後，就持續效力於統一獅教練團，2017年接掌球隊打擊教練，而在2019年因黃甘霖身體不適，暫代獅隊總教練一職，去年則是專職打擊教練。