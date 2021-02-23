日職／大物新人狂轟猛打 阪神貧打症頭有救了

日職春訓已進行到實戰階段，大多數體能狀況正常的球員都會在這個時候上場比賽，為即將到來的官辦熱身賽做最後的準備，在這段期間，除了已有實績、亟欲復活、傷癒復出的球員之外，還有去年選秀進來的新人，他們的表現不但是教練團觀察的要點，也是媒體們追逐的焦點，尤其是那幾位被好幾支球隊同時指名的大物新人。

早川隆久就是今年春訓被灌以大量關注的大物新人之一，畢業於棒球名校早稻田大學的早川，去年4年級時在東京六大學野球聯盟投出6勝0敗0.39防禦率的成績，大學通算14勝12敗2.51防禦率，218又2/3局就投出了275次三振，是去年選秀會上大學第一左投；選秀會上被養樂多、西武、羅德及樂天4隊同時第一指名，最終被樂天抽中，繼承了岩隈久志的「21」號。

早川在20日對火腿的練習賽中接替田中將大出賽，這是他日職首次的實戰登板，最快球速來到150公里，投2局只被打出1支安打無失分，面對去年打點王中田翔還以3球三振解決，初次上場的內容獲得監督石井一久的認可，進入開季先發輪值的機會非常之高。

樂天2020年的第一指名早川隆久，20日對火腿生涯首次實戰登板，投2局無失分。 擷圖自樂天金鷲FB官方粉絲團

另外一名在去年選秀會上獲得多支球隊同時第一指名的就是佐藤輝明，近畿大學畢業的佐藤，大學總共出賽88場，打擊率為2成88，另有14轟及69分打點，14轟是聯盟新紀錄；他在去年選秀會上被軟銀、巨人、歐力士及阪神4隊同時指名，結果被阪神抽中，由於他是甲子園所在的兵庫縣西宮市出身的球員，選秀會後馬上成為阪神的新地元球星，他也繼承了福留孝介的「8」號。

佐藤在春訓期間出賽的場次不少，從隊內到對外的練習賽，他總共出賽了8場，截至21日為止，連7場有安打，連3場有打點，8場累積打擊率超過4成5，得點圈打擊率則是更高的5成45，如果只算5場對外比賽的話，打擊率來到5成22，還有2轟及8分打點，3項都是阪神全隊最高，如果開季後能維持同樣水準，那對阪神貧弱的得分能力有很大的幫助。

而其他球隊去年的第一指名，除了中日的高橋宏斗及歐力士的山下舜平大這兩名高中畢業生之外，其餘球隊的第一指名也都在春訓期間有上場實戰的紀錄。

其中曾隨慶應大學來台打友誼賽的養樂多木澤尚文，21日對樂天的練習賽首次實戰登板，最快球速來到151公里，2局被打1支安打，投出1次三振及2次保送，並無失分；前年底曾代表日本社會人聯隊來台打冬盟的栗林良吏，早一步在17日實戰登板，對巨人投1局無安打，三振保送各1次，他跟木澤的首登板都表現地不錯。

廣島2020第一指名栗林良吏前年曾來台參加冬盟，今年春訓首次登板表現不錯。 擷圖自TOYOTA自動車球隊官方網站

巨人的平內龍太也是在17日對廣島首度實戰先發，投3局被打1支安打，有3次三振也無失分；而DeNA的入江大生、火腿的伊藤大海、羅德的鈴木昭汰的投球內容就還有待進步；軟銀的井上朋也及西武的渡部健人這兩名除了佐藤之外的野手，也都有上場打擊，但狀況仍待觀察。