被棒球耽誤才能 你不知道的斜槓教練

近年來「斜槓」蔚為風潮，不少三級棒球教練也有第二專長，放下球棒、手套之後，展現另一項才能，來看看這些斜槓一族。

型男大主廚

穀保家商總教練周宗志煮得一手好菜，在球隊赴台東移地訓練時，在居住的會館下廚與妻子合力張羅近50人的餐點，本身是宜蘭人的他家中開餐廳，父親是總鋪師，從小是在廚房長大的，拿鍋鏟很熟悉。

周宗志拿手的幾乎都是家常菜，像是牛肉麵、牛肉燴飯，至於滷肉飯則是選手的最愛，一次處理50人份不成問題，「我在當兵時是伙食兵，曾負責500多人的餐食，所以50人算還好。」

穀保家商總教練周宗志家中開餐廳，曾下廚煮菜給球員吃。 周宗志／提供

興大附農總教練廖宏淵同樣是隱藏版大廚，一次煮60人份牛肉麵沒問題，「只要來興大附農打過球的都吃過，我的牛肉麵跟別人不一樣，有特別的秘方」，包括張育成、李丞齡、王志庭等人都嚐過教練的好手藝，「選手只要打好就會跟我要求，教練能不能煮牛肉麵給我們吃。」

廖宏淵說，牛肉麵只是其中一項菜單，包括泰式咖哩、海鮮麵、小卷米粉都是拿手菜，有時應學校老師的需求下廚，包辦辦公室的午餐，而他也有辦整桌年菜的經驗，像是佛跳牆、蒜蓉蒸蝦、咕咾肉都是小CASE，而他下廚的熱情來自自身興趣，平時吃到好吃的東西就會研究怎麼做，也會買食譜來鑽研。

興大附農總教練廖宏淵(左一)煮的牛肉麵是球員最愛。 顏良吉／提供

手遊王

關西國小總教練紀諺廷在球場上以「會玩球」著稱，私下的他對手機遊戲也很在行，尤其對益智類拿手，經常與新竹縣球隊教練團組隊玩起《爆爆王》，考驗反應能力，被眾人一致推薦是手遊王。

紀諺廷不僅棒球在行，旁人透露，網球、桌球、籃球等項目也都有一定水準，曾在新竹縣自辦的鎮長盃榮獲網球比賽冠軍，運動細胞好。

關西國小總教練紀諺廷反應快，對手機遊戲也在行。 學生棒球聯盟資料照

棒球農夫

早上是嚴厲的棒球教練，下午是熱血的部落農夫，花蓮三民國中總教練張志強平日在基層教球，假日在家鄉台東泰源務農，創立「棒球農夫」品牌，被稱為「班長米」，他認為，種田跟打棒球一樣要誠實，因此堅持栽種有機無毒稻米。

三民國中總教練張志強(右一)創立「棒球農夫」品牌，栽種有機無毒稻米。 張志強／提供

記者、作家

建安國小、和平高中教練林言熹教球8年，擁有C級棒球教練執照，而他為人所熟知的另一個身分則是專欄作家，曾在《球魂》、《聯合新聞網》等網站發布文章，且出版過《你，怎麼能不愛台灣棒球》，加上過去在科技業上班，可以說是多才多藝。

金門中正國小教練許元柏同樣曾從事過媒體工作，由於父親就是記者出身，許元柏曾經在報社當過三年記者，主跑兩岸新聞，儘管現在以教球為主業，許元柏也發揮所長，曾協助第一屆金門太武盃全國軟式少棒錦標賽發布新聞稿，也算是第二專長。