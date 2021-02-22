長知識！日職棒攝影師存在「學長制」 老鳥為這原因站這裡

(影片取自微博)

一日本電視台節目，製作探討日本各行各業學長制(階級制度)的情況，而據他們調查，原來在日本職棒場上的電視台攝影師存在有「學長制」，列圖一般現場11台電視攝影師，老鳥會站在那一台呢？一名攝影師透露出真相及原因，令外界長知識了。

據這名攝影師表示，老鳥會站在本壘板後方的攝影機，一來移動機會較少，最不耗費體力，同時也是拍攝投手重要位置，可以展現出老鳥的技巧；另外最重要就是離廁所最近，往後幾步就到，至於菜鳥就放在中外野後方攝影機，答案相當有趣，電視台最後說，在看職棒轉播時，也不忘為辛苦中外野攝影師加油。