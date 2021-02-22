中職／吳俊杰讓悍將6上6下 蔣少宏霸氣兩分砲

味全龍隊今天在斗六球場對富邦悍將隊進行熱身賽，先發投手吳俊杰投兩局無失分，連續解決6名打者，繼續朝開季先發投手的目標邁進，牛棚接手後，4到9局共失7分，終場4：7落敗。

吳俊杰調整不錯，登板後讓悍將六上六下，非常順暢完成兩局任務；龍隊全場出現8支安打，包括2局下蔣少宏轟出左外野兩分全壘打，總教練葉君璋認為球員表現不錯，相信接下來比賽會愈來愈好。

龍隊首局就發動攻勢，開路先鋒曾傳昇靠失誤上壘，林孝程揮出二壘打，再靠李凱威內野滾地球、林旺衛高飛犧牲打攻下兩分。

2局下吳東融安打後，蔣少宏追加兩分砲，龍隊4：0拉大比數差距。

悍將隊前3局掛零，4局上靠林威廷、范國宸、辛元旭安打，加上兩次保送、高國麟高飛犧牲打追回3分。

龍隊牛棚劉家愷、蔡明憲、陳冠偉、陳良志、林旺億、趙璟榮接力登板，後3人從7局上開始，最後3局共失4分，悍將隊逆轉戰局。