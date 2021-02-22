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中職／納飛猛前科累累能否通過註冊？聯盟已有內部討論

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊有意網羅新洋砲納飛猛。 美聯社
富邦悍將隊有意網羅新洋砲納飛猛。 美聯社

富邦悍將隊昨天宣布簽下洋砲納飛猛，他過去前科累累，引起球迷熱議，是否違反中職對於外籍球員的註冊規範，聯盟秘書長楊清瓏對此表示，內部已有針對此事討論，明天將向球團提出報告，屆時將會確定納飛猛能否註冊。

納飛猛為富邦集團入主球隊以來找來的第1位外籍野手，但曾涉酒駕、非法持有槍枝，3度被逮，背景不算「乾淨」，也引起球迷熱議是否能通過註冊。

中職規章外籍（職）球員管理辦法第94條「不正行為」中規定：「外國籍隊職員凡曾有犯罪、重大違紀、賭博、鬥毆或其他影響職棒健康形象之不正行為者，經聯盟查證屬實，球團必須立即停止聘僱。」

2018年Lamigo桃猿隊找來有性侵前科的捍力克（Luke Heimlich），聯盟就曾以此條規章擋下，不同意猿隊登錄。

楊清瓏表示，內部已有針對此事討論，明天會向球團提出報告，現在還無法對外公告，但明天將會確定悍將隊能否註冊納飛猛。

中職 楊清瓏 富邦悍將

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