中職／從蔣中正到蔡英文 楊清瓏見過7位總統

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
中職秘書長楊清瓏（右二）長期在棒壇，從小到大見過歷任總統。圖／統一獅隊提供
中職秘書長楊清瓏（右二）長期在棒壇，從小到大見過歷任總統。圖／統一獅隊提供

蔡英文總統今天在總統府接見統一獅隊，「阿基獅」陳鏞基歷年見過4位總統，在獅隊無人能出其右；事實上，今天陪同獅隊進入總統府的中職秘書長楊清瓏更厲害，從少棒至今已和7位總統碰面，保持「全勤」紀錄。

楊清瓏出身台中金龍少棒隊，在棒壇已經超過50年，從三級棒球選手開始，一直到成棒都是國家隊常客，卸下球衣後也長期在棒界任職，前進總統府是家常便飯，他笑說：「從蔣中正總統開始，我見過歷任總統。」

楊清瓏表示，少棒時期第一次看到蔣總統是在台北市中山堂，後來嚴家淦、蔣經國、李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文都在總統府接見他們，自己從未錯過任何一任總統。

對楊清瓏來說，這些都是棒球生涯珍貴回憶，和歷任總統的合照幾乎也都好好保存，他說：「唯一欠缺是和嚴家淦總統的照片，怎麼找都找不到，新聞資料也沒有。」

楊清瓏 棒球 統一獅

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