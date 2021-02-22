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日職／陽岱鋼春訓首安出爐 4戰吞5K仍待調整

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
隨巨人隊移訓到沖繩的陽岱鋼，揮出春訓實戰首安。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影
隨巨人隊移訓到沖繩的陽岱鋼，揮出春訓實戰首安。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影

巨人隊今天在沖繩那霸春訓基地進行紅白戰，旅日老將陽岱鋼擔任紅隊第7棒指定打者，2局上揮出左外野安打，也是春訓實戰首安紀錄。

今天紅白戰前，陽岱鋼對廣島、中日、日本火腿3場熱身賽連6打數掛零，吞下4次三振，唯一上壘是靠1次保送，調整狀況不佳。

巨人這場紅白戰，包括之前在S班的老將坂本勇人、丸佳浩都上場，陽岱鋼2局上面對白隊第二任投手田中豐樹，揮出左外野方向安打，春訓首安終於開張。

5局下，陽岱鋼再度站上打擊區，面對白隊最後一任投手中川皓太，又吞下三振，從熱身賽打到紅白戰合計8打數1安打，被三振5次、保送1次。

今天這場紅白戰只打5局就收兵，白隊3局下攻下唯一一分，終場1：0獲勝。

陽岱鋼 讀賣巨人

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