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中職／蔡英文讚「戴口罩也帥」 獅隊外野3帥總統府初體驗

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
統一獅隊「3帥」蘇智傑、陳傑憲、林安可。記者陳宛晶／攝影
統一獅隊「3帥」蘇智傑、陳傑憲、林安可。記者陳宛晶／攝影

統一獅隊前進總統府，「外野3帥」陳傑憲林安可、蘇智傑，被總統蔡英文稱讚「戴口罩也帥」，陳傑憲透露當下有點「小慌」，第一次踏進總統府，他也感謝全隊，「感謝團隊，讓我有機會來到這邊。」

蔡英文在致詞時先點名「3老」潘威倫、潘武雄、陳鏞基，再點名「3帥」，第一個被喊到的陳傑憲透露，活動前有先被提醒，如果被總統點到名要站起來打招呼，「但覺得應該不是我吧！加上前面是講到嘟嘟這些資深選手，所以點到時有點小慌，畢竟不是我熟悉的地方。」

這是陳傑憲第一次踏進總統府，「之前連路過都沒有，我高雄人。」他表示，感謝團隊攜手打下這座冠軍，讓他有機會第一次踏進總統府。

總教練林岳平期許，這次總統府之旅，成為球員、教練再拚冠軍的動力林安可也覺得很榮幸，「滿特別的經驗，以前都是在電視上看，這次打到冠軍才可以來，希望下次還有機會。」

蘇智傑也透露，有聽陳鏞基、潘威倫提起，他們已經進來總統府3、4次，見過好幾位總統，有機會的話，自己也想拚拚看，「有機會『收集』總統的話，就好好把握球員時期。」

陳傑憲 陳鏞基 林安可 統一獅

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