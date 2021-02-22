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中職／超級獅迷賴清德缺席 蔡其昌爆料：他興奮到扭傷腳

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
中華職棒聯盟會長蔡其昌。記者陳宛晶／攝影
中華職棒聯盟會長蔡其昌。記者陳宛晶／攝影

去年總冠軍賽時站在中信兄弟戰線，蔡其昌今天以中華職棒聯盟會長的身分，帶領統一獅隊前進總統府，他忍不住笑說人生無常，「修督欸丟、球是圓的。」還以獅隊的「飛起來」手勢祝福獅隊，一邊向總統蔡英文介紹，「蔡總統，這是flying，也是我幾個月前最討厭的動作。」

蔡其昌在今年2月上任會長之前，是有名的兄弟球迷，今天跟著獅隊一起進總統府，他也透露，「讓我感受到人生無常的是，幾個月前我還是某隊（兄弟）的忠實球迷。」他向獅隊說，「不好意思，當時（總冠軍賽）沒為各位加油。」

蔡其昌回想，當時看到吳桀睿的逆轉安打、潘武雄的代打全壘打，心都碎了，「我在熱身賽拜訪各隊時，特地跟TAKE要了簽名球，這是我當會長後的第一顆簽名球，因為他當時讓我心碎。」

蔡其昌笑說，棒球和人生的道理一樣，「我當球迷時，我為某一隊加油，現在我當會長，要帶領當時的對手到總統府，所以修督欸丟、球是圓的。」

開完自己的玩笑後，蔡其昌還爆起副總統賴清德的料，「還有另外一個例子，獅隊最大號的球迷就是我們副總統，他今天本來也要來，但太興奮要來和大家見面，早上腳扭傷。」

統一獅 中信兄弟 蔡其昌 賴清德

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