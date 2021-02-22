中職／蔡英文點名「護國神嘟」 潘威倫嚇到燥熱

「嘟嘟」潘威倫隨統一獅隊前進總統府，意外獲得總統蔡英文唱名「護國神嘟」，讓他當場嚇到臉紅燥熱，他表示，「一開始坐在那邊還覺得冷氣很冷，那時突然開始燥熱，手都開始冒汗了。」

蔡英文接見去年的中職冠軍獅隊，在致詞時特別點名3老和3帥，潘威倫第一個被點名，讓他有點措手不及。

蔡英文表示，「嘟嘟是職棒許多投手紀錄的保持人，也是國家隊大投手，有球迷尊稱他是護國神嘟，可見他在球迷心中的地位。」講完還虧潘威倫怎麼有點臉紅。

潘威倫坦承一切都在意料之外，「不知道會講到自己啊！突然傻住，臉都紅了，頓時之間聽到真的不知所措。」他笑說，一開始還覺得冷氣很冷，被這麼一嚇都開始冒汗了。

潘威倫印象中曾3度進入總統府，獲得總統接見，但這回是第一次隨獅隊來，「完全不一樣，之前都是國家隊的身分來，這次是以職棒冠軍隊，和全隊一起來，球隊的總經理、董事來也有來，感覺完全不一樣。」他表示，一般人只能透過電視看國家元首，這次能進來近距離碰面，「也是一種榮耀。」